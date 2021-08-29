Örümcek Adam Gibi 2021'de Çıkacak Filmler 2022'ye Ertelenebilir

Örümcek Adam'ın devam filmi ve No Time to Die gibi 2021'de çıkacak filmler 2022 yılına ertelenebilir. Sonbahar ve kışta çıkması planlanan çoğu film, dünyanın dört bir yanında tehdit oluşturmaya devam eden koronavirüs salgınından ötürü diğer yıla ertelenmişti.

Koronavirüse rağmen bu yıl Black Widow, Hızlı ve Öfkeli 9, Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II) gibi filmler vizyona girdi ancak filmlerin kâr oranında bir anda beklenmedik bir düşüş görüldü. Delta varyantının bulaşıcılık oranının normal koronavirüse kıyasla daha yüksek olması ve dünya için büyük bir risk niteliğinde olması, sinema salonlarında bir dinginliğe yol açtı. Bu da tahmin edilebileceği üzere filmlerden elde edilen kazanca doğrudan yansıyor.

Bu olasılık göz önünde bulundurulduğunda birçok büyük filmin 2022 yılına ertelenmesi muhtemel hale geliyor. Peki, ertelenmesi yüksek bir ihtimal olarak görülen filmler arasında şu anda hangi filmler var?

2021'de Çıkacak Filmler Arasından Hangileri Ertelenebilir?

Bir filmin gösterime girip girmeyeceğinin şu anda salgının gidişatına bağlı olduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 vaka sayısının hızla artması ve mevcut koşullar, dünya çapında en çok beklenen filmler için büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet verebilir. Salgının şiddetinin azalması ve dolayısıyla film stüdyolarının çekime daha elverişli hale gelmesi şimdilik düşük bir olasılık gibi görünüyor.

Bu ihtimaller göz önüne alındığında 2021'de çıkması planlanan ancak 2022 yılına ertelenmesi de ihtimaller dahilinde olan filmler şu şekilde sıralanabilir:

1. Venom 2: Let There Be Carnage

Tom Hardy'nin yer aldığı 2018 yapımı Venom'un devam filmi için büyük bir ilgi ve merak var. Venom 2 daha önce 24 Eylül'de vizyona girecekti ama filmin çıkış tarihi daha sonra 15 Ekim'e ertelendi. Bunun ardındansa Sony'nin Venom 2'nin Ocak 2022'ye erteleyeceği ile ilgili söylentiler ortaya çıktı. Bu söylenti daha sonra çürütülmüş olsa da salgının gidişatı durumu değiştirebilir.

2. No Time to Die

James Bond filminin yıldızı Daniel Craig'in yer alacağı No Time to Die'ın gösterime gireceği tarihin 8 Ekim 2021 olması bekleniyor ancak planlanan çıkış tarihi tam olarak 3 kez ertelendi ve dördüncüsü de kapıda olabilir.

3. Dune

Bu filmin daha önce 1 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyordu. 2021'nin sonunda çıkması planlanan Dune daha sonra 22 Ekim'e alındı ve salgının şu anki durumuna bakılacak olursa birkaç ay daha ileri alınması muhtemel görünüyor.

2021'de çıkacak filmler grubunda yer alsa da Screen Rant'a göre ertelenebilecek diğer filmler şunlar: