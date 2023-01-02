2022'de En Çok Aranan İşler Belli Oldu

Son yıllarda artan dijitalleşmeyle birlikte iş sektörleri arasındaki geçişler de daha homojen bir hale geldi. Geride bıraktığımız yıllarda özellikle bilişim ve reklamcılığı odak noktasına alan birçok meslek ortaya çıktı.

Ülkemizdeki en popüler iş bulma platformlarından olan kariyer.net, 2022'de en çok aranan işler hakkında bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda bilişim, üretim ve yapı alanındaki işlere duyulan ilginin arttığı gözlemlendi.

2022'nin En Çok Aranan İşleri

Satış Danışmanı

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

İnsan Kaynakları Uzmanı

Kariyer.net'in iş ilanları hakkında hazırladığı rapora göre 2022 yılında en fazla iş ilanının yayınlandığı sektörler sırasıyla bilişim, üretim ve yapı oldu. Ayrıca pandeminin bitmesiyle birlikte perakende ve turizm iş ilanlarında da artış gözlemlendi.

Geçen yıla göre %9, 2020'ye göre ise %57 oranında iş ilanı artışı olduğunu belirten kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, bilişim sektörünün son yıllarda en çok ilan yayınlayan, en hızlı büyüyen ve en çok yetenek açığı yaşayan sektör olduğunu söyledi.

Gençlerin satış-pazarlama departmanına olan ilgisi, yayımlanan raporda ortaya çıktı. Rapore göre 2022 yılında 18-25 arasındaki gençler en çok satış pazarlama, tıp/sağlık ve finans sektörlerindeki işlere başvurdu.

Kadınlar ise satış-pazarlama, finans ve insan kaynakları sektöründeki işler için başvuru yaptı.