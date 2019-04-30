2034'te Çözülmesi Öngörülen Bulmaca, 15 Yıl Erken Çözüldü

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) yaptığı yazılı açıklamada, LCS35 kriptografi bulmacasının iki farklı ekip tarafından çözüldüğünü duyurdu.

LCS35 kriptografi bulmacası, ilk kez 1999 yılında MIT öğretim üyesi Ron Rivest tarafından ortaya atılmıştı. Rivest’in çözümü için en az 35 yıl öngördüğü bulmaca, tahmin edilenden 15 yıl erken çözüldü.

Söz konusu bulmacayı çözen ilk kişi Belçikalı bilgisayar programcısı Bernard Fabrot oldu. Bulmacanın çözümü için yazmış olduğu kodu, üç buçuk yıl boyunca çalıştıran Fabrot, 6. nesil bir i7 Intel işlemcisi üzerinde çalıştırdığı kodunu, GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic Library) kütüphanesini kullanarak tasarladı.

Bernard Fabrot

Öte yandan, ABD deki Supranational firmasından Simon Peffers ve Ethereum Foundation’dan Justin Drake’in de destekleri ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdinç Öztürk, ürettiği özgün kare alma algoritması ile bulmacayı sadece iki ayda çözebilecek FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) tabanlı bir donanım geliştirdi.

Öztürk’ün tasarlamış olduğu FPGA tabanlı donanım, tek bir 2048 bitlik kare alma işlemini, GMP kütüphanesi kullanılarak tasarlanan yazılımdan yaklaşık 20 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

Rivest’in geliştirdiği kriptografi bulmacası, 1999 yılında MIT Bilgisayar Bilimi Laboratuvarı’nın 35. yıldönümü şerefine bir zaman kapsülü hazırlanmıştı. Düzenlenen tören sırasında 2034 yılında açılmak üzere kapatılan kapsül, tam 20 yıl sonra 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü MIT Stata Center'da düzenlenecek törenle açılacak.