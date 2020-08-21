21 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 21 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

21 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 21 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 21 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

21 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 92.227 test yapıldığı ve 1.203 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 772 kişi iyileşti.

21 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

21 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 255.723 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.080'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 749 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 235.569 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XWMBOAZavB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020

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