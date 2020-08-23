23 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 23 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

23 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 23 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

23 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 80.302 test yapıldığı ve 1.217 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 795 kişi iyileşti.

23 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

23 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 258.249 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.121'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 783 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 237.165 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam https://t.co/CzcaqNOSMHömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cDt13mWMMQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2020

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