23 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 23 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

23 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 23 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

23 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.343 test yapıldığı ve 913 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 1.151 kişi iyileşti.

23 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

23 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 223.315 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.563'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.251, toplam entübe hasta sayısının ise 378 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 206.365 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum."

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6Ho4gsUu2U — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2020

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