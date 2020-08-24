24 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 24 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

24 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

24 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 95.943 test yapıldığı ve 1.443 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 743 kişi iyileşti.

24 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

24 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 259.692 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.139'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 796 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 237.908 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Rz06OcXiKX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.