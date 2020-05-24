24 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden güncel Türkiye koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

24 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 24.589 test yapıldı ve 1.141 yeni vaka tespit edildi. Bugün 32 kişi hayatını kaybetti ve 1.092 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 24 Mayıs

24 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 156.827 oldu. Toplam vefat ise 4.340'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 769, toplam entübe hasta sayısının ise 385 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 118.694 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.832.262 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." dedi.