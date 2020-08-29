29 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 29 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

29 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 29 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

29 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 101.414 test yapıldığı ve 1.549 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 39 kişi hayatını kaybetti ve 1.003 kişi iyileşti.

29 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

29 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 267.064 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.284'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 917 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 242.812 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SaboLENtLV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.