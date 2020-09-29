29 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 29 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

29 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 29 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

29 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 114.940 test yapıldığı ve 1.427 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 68 kişi hayatını kaybetti ve 1.452 kişi iyileşti.

29 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

29 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 317.272 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.130'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.583 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 278.504 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.