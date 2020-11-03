3 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 3 Kasım Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 3 Kasım Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 3 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 3 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 3 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu.

3 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 146.247 test yapıldığı ve 2.343 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 79 kişi hayatını kaybetti ve 1.817 kişi iyileşti.

3 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

3 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 382.118 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.481'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 2.386 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 328.824 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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