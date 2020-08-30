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30 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 30 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

30 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 30 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

30 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 30 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 30 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 30 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

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30 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 91.302 test yapıldığı ve 1.482 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 42 kişi hayatını kaybetti ve 1.027 kişi iyileşti.

30 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

30 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 268.546 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.326'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 945 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 243.839 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: 

Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

ETİKETLER: koronavirüs

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