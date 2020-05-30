30 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

30 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 39.230 test yapıldı ve 983 yeni vaka tespit edildi. Bugün 26 kişi hayatını kaybetti ve 1.021 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 30 Mayıs

30 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 163.103 oldu. Toplam vefat ise 4.515'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 649, toplam entübe hasta sayısının ise 308 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 126.984 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.003.594 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XSDhaFnh7o — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020

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