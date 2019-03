343 Industries, Halo Insider Programını Duyurdu

Eğer Halo serisinin hayranıysanız ve serinin gelecekte çıkacak olan oyunlarını, çıkışlarından önce deneme fırsatı bulan şanslı oyuncuların arasında yer almak istiyorsanız, bu haberimiz sizin için geliyor. SXSW Halo turnuvası sırasında, Halo Insider Program duyurusu yapıldı.

Bu yeni Halo Insider Program, Halo: The Master Chief Collection paketinin PC platformu için de duyurulmasının ardından gündeme gelen yeni bir program ve PC için geliyor. MCC Insider Program'a göre de çok daha geniş kapsamlı olacak. Bildiğiniz gibi MCC Insider Program, Halo: The Master Chief Collection için yayınlanacak olan güncellemelerin testlerinin yapıldığı bir programdı. Halo Insider Program ise bütün Halo oyunlarını, ürünlerini ve servislerini kapsayacak.

Halo Insider Program için kayıtların şu anda açık olduğunu söyleyelim. İşlemlere şuradan başlayabilirsiniz. Kaydınızı yaptırmak istediğiniz zaman, Halo serisine dair geçmişinize ve Flighting ile ilgili bilgiler sunmanızın isteneceği bir anket ile karşılaşacaksınız. Flighting, gelecekteki Halo oyunlarının geliştirilme aşamasında yapılacak test periyotlarına verilen isim ve bu sayede Halo Insider Program için kabul edildiğinizde, geliştirilme aşamasında olan yapımları önceden denemeniz mümkün olacak. Ancak her bir test periyodu için seçilmenizin garanti olmayacağını da söyleyelim. Bunun birden fazla nedeni olacak ve aslında kabul edilebilir nedenler olarak görülebilirler. Mesela, gelecekte çıkacak olan Halo oyunları için planlanan testlerden biri veya birkaçı belirli donanım konfigürasyonuna bağlı olarak yapılabilecek. Bunun dışında, azami katılımın sağlanabilmesi için belirli bir zamanda veya belirli bir bölgeye özel olarak düzenlenebilecek testler de söz konusu olacak. Bir diğer deyişle, elde olmayan bir takım uyuşmazlıklardan dolayı her teste katılmanız mümkün olmayabilecek.

Join us on the journey to bring Halo: The Master Chief Collection to PC! The Halo Insider Program is the new way you can partner with us to help improve our games via feedback and hands-on public flighting. Learn more and sign up today! https://t.co/KDrRsbUMWA pic.twitter.com/a7yRdXRqds