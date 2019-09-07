3D Yazıcı ile Üretilen Organlar Kullanılabilecek mi?

Dünyada milyonlarca insan organ nakline ihtiyaç duyarken bu ihtiyacı karşılayabilmek kolay bir süreç değil. Bilim insanları bu ihtiyaç nedeniyle yıllardır laboratuvar ortamında insan organları üretmeye çalışıyorlar. Bu alanda başarılı çalışmalar yapılsa da henüz elde edilen organların boyutları insanlar için çok küçük kaldığından organlar, oksijen tedariğini etkin bir şekilde gerçekleştiremiyorlar. Ancak Harvard’da bulunan Wyss Enstitüsü’ndeki bilim insanları, canlı dokularda kullanılmak üzere 3D yazıcı ile kan damarları üreterek bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

3D yazıcı ile üretilen kan damarları sayesinde daha büyük ve kullanışlı organlar elde edilebilecek. Wyss Enstitüsü’ndeki araştırma grubu, yedi günlük bir zaman diliminden fazla bir sürede eş zamanlı olarak atabilen kalp dokusu ürettiler. Bilim insanları organ üretebilmek için kök hücrelerden yararlanıyor. Kök hücreleri sıkıştırarak belli bir kalıba soktuktan sonra 3D yazıcı ile modelleme yapıyorlar. Ardından kan damarı şeklinde işlev görecek olan kanallar oluşturup kan damarı içindeki açık lümenler, gerçeğe yakın olası sonuçlar için endotel hücreler ile kaplanıyor.

3D yazıcı ile kemik ve deri üretebilmek daha kolayken, işlevsel bir organ üretebilmek henüz pek de kolay değil. Çünkü organ üretildiğinde kan damarları ağının da gerçeğe yakın bir şekilde taklit edilebilmesi gerekiyor. Kan damarlarının bu kadar önemli olması ise damarların organlara oksijen ve gerekli besinleri taşımalarından kaynaklanıyor.

Wyss Enstitüsü’nde kullanılan SWIFT (Sacrificial Writing Into Functional Tissue) adı verilen teknik sayesinde bu sorunun aşılabileceği düşünülüyor. Henüz teknoloji çok yeni olsa da yakın gelecekte laboratuvar ortamında yetiştirilmiş organları kullanabileceğiz gibi görünüyor.