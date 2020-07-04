4 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 4 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 4 Temmuz Türkiye can kaybı kaç? 4 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu yayınlandı.

4 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 48.248 test yapıldığı ve 1.154 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 20 kişi hayatını kaybetti ve 1.214 kişi iyileşti.

4 Temmuz Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

4 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 204.610 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.206'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.093 toplam entübe hasta sayısının ise 378 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 179.492 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." dedi.

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VZrDKuokmO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

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