40 Milyon Dolar Ödüllü Fortnite Dünya Kupası Başlıyor

Epic Games, 13 yaş ve üzeri tüm oyunculara açık olan ilk Fortnite Dünya Kupası turnuvasında 40 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı. Yarışma 13 Nisan'da altı bölgede düzenlenecek çevrimiçi elemelerle başlayacak.

Avrupa, Asya, Brezilya, Okyanusya ve Kuzey Amerika’da düzenlenecek çevrimiçi elemeler, 10 hafta boyunca sürecek.

Epic Games, her hafta altı bölgenin en iyi oyuncuları arasında paylaştırılması için 1 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturulacağını söylerken, haftanın birincisinin en fazla 5 bin dolar kazanacağını belirtti.

Her hafta en üst sıralarda yer alan oyuncular, 26-28 Temmuz tarihleri ​​arasında New York’ta düzenlenecek 30 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan Fortnite Dünya Kupası Finalleri'ne katılacaklar. Epic Games ayrıca 2019 yılı içerisinde düzenleyeceği Fortnite etkinlikleri için toplam 100 milyon dolarlık bir ödül havuzu vaat etti.

Çevrimiçi elemeler her hafta Solo ve Duos maçları arasında geçiş yapacak. Bu nedenle kazananların sayısı haftadan haftaya değişecek. Oyuncuların önceden kayıt olmaları gerekmiyor. Yalnızca "Fortnite" menüsünden çevrimiçi elemelere katılmaları yeterli olacak.

İlk çevrimiçi eleme turları 13 Nisan’da başlayacak. Hafta içi yarışmalarının yarı finalleri ve finalleri, eleme oyuncuları için cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Müsabaka saatleri bölgelere göre değişiyor; ancak finaller genellikle 16:00-19:00 arasında olacak.

Fortnite Dünya Kupası ile ilgili tüm bilgilere Fortnite’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.