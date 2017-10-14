40TB'lık Sabit Diskler Geliyor

ABD merkezli Western Digital şirketi tarafından geliştirilen MAMR teknolojisi sayesinde yüksek kapasiteli sabit diskler, çok daha hızlı ve az maliyetle üretilebilecek. 2025 yılında gelecek olan yeni sabit disk, 40TB kapasitesinde olacak.

Mikrodalga destekli manyetik kaydetme (MAMR) olarak isimlendirilen bu teknoloji sayesinde, depolama işlemleri çok daha hızlı hale gelecek. Şirketin başkan yardımcısı John Rydning yaptığı açıklamada, “MAMR teknolojisinin ticarileştirilmesi ile birlikte daha yüksek kayıt kapasiteli ve aynı zamanda her bir terabyte başına daha düşük masraflı sürücü üretimine giden yolun taşları döşenmiş olacak” sözlerini sarf etti.

MAMR teknolojisi, WD'nin son birkaç yıldır gelişmekte olan iki enerji destekli teknolojisinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şirketin ısı destekli manyetik kayıt teknolojisi HAMR ise bir diğer teknolojisi. WD'nin MAMR teknolojisindeki gelişme, veriyi ultra yüksek yoğunlukta güvenilir bir şekilde kaydetme yeteneğini arttıran bir mikrodalga alanı oluşturmak için kullanılan “spin torque ossilcator’' ile ilgili olduğu belirtildi.

MAMR teknolojisi, 2025 yılında gelecek olan 40TB’lik sabit diskler ile kullanıcıları karşılayacak. Çıkarılacak olan bu sabit diskler her bir inç kare alan başına 4 Terabyte kadar veri kaydedebilecek. Ayrıca WD, bu disklerinde dahili türbülansı azaltmak için helyum kullanacak.