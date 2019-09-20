466 Milyon Yıllık Buzul Çağı Gizemi Keşfedildi

İnsanlıktan, ara dönemlerden ve dinozorlardan da önce, bundan tam 466 milyon yıl geride beklenmeyen bir olay yaşandı. Bilim insanları dünyanın hiç beklenmedik bir anda, neden ve nasıl ani bir buzul çağına giriş yaptığını keşfetti.

Dünyamız bugünlere gelene kadar pek çok değişiklik geçirmiş ve bulunduğu haline uzun tecrübeler sonrasında ulaşmıştır. Farklı dönemlerin, yaşamların ve formların gelip geçtiği dünyada, bundan yaklaşık 466 milyon yıl önce ani bir buzul çağı başladı. Görünüşte herhangi bir sebebe bağlanamayan ve o an için beklenilmesinin pek de mümkün olmadığı buzul çağının sırrı çözüldü.

Chicago Üniversitesi'nde Philipp Heck önderliğinde yapılan ve Science Advances'te yayınlanan yeni bir araştırma, dünyanın bu ani iklimsel değişikliğe neden uğradığını açıklıyor. Söz konusu araştırmaya göre bu çağa giriş yapılması, gezegenimize çarpan mega göktaşından kaynaklanıyor.

Bu çarpışmanın ardından gökyüzünün kalın katmanlı bir toz ile kaplandığını belirten araştırma, bu toz katmanının uzun bir süre boyunca güneş ışıklarını engellediğini işaret ediyor. Ayrıca makalede geçen açıklamaya göre bu göktaşının etkileri, dünyamız genelinde hala hissedilmekte.

Peki günümüzde göktaşı tehditlerine karşı hazır mıyız? Bu konuda açıklama yapan NASA yetkilisi, bu durum için şu an hazırlıklı olmadığımızı ve ani bir tehditte müdahele için yeterli vaktimiz olmayabileceğini söylüyor.