5 Yaşındaki Çinli Çocuğun 15 Sayfalık Özgeçmişi Gündem Oldu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en çok kullanılan sosyal medya platformu Weibo’nun gündemine 5 yaşındaki Çinli çocuk oturdu. Henüz hayatının başında olan çocuğun 15 sayfalık özgeçmişi görenleri şaşırtırken, ülkenin rekabetçi eğitim sistemi üzerine büyük bir tartışma başladı.

Weibo üzerinde paylaşım rekorları kıran özgeçmişte, çocuğun birçok hobisi olduğu vurgulandı. Piyano çalan, hip-hop dansı yapan, futbol oynayan ve Go oyununda başarılı olduğu söylenen çocuğun, İngilizce ve Çince olmak üzere 10 binden fazla kitap okuduğu belirtildi. CV’nin başka bir bölümündeyse çocuğun gezdiği ülkelerin haritasına yer verildi. Hemen aşağıda görebileceğiniz haritada onlarca ülke ve şehir gezdiği görülen çocuğun karakterine dair hazırlanan bölüm ise oldukça ilgi çekti.

5 yaşındaki çocuğun “güçlü bir karaktere sahip olduğu” ifade edilirken, bu görüşü desteklemek için aşıları yapılırken ağlamadığı örneği verildi. “Yenilgiye tahammül edebilir” yazısının altındaysa “Eğer azar yersem, kendime hızla çeki düzen verip derslerime dönebilirim” sözleri kullanıldı. Haftada üç İngilizce kompozisyon yazdığı belirtilen çocuğun, yazılarında duygularını kâğıda dökmeyi sevdiği de vurgulanan bilgiler arasında kendine yer buldu.

Yetişkinler bunu yapamaz

Çocuğun yaptıklarının doğruluğuna dair tartışmalar sürerken, birçok sosyal medya kullanıcısı, bütün bunları ömürleri boyunca yapamayacaklarını belirttiler. Böylesine bir özgeçmişin olmasının şaşırtıcı olduğu dile getirilirken, aynı zaman ürkütücü olduğu da kaydedildi. Bir Weibo kullanıcısıysa, “Ben bu çocuğun 5 yaşına gelene kadar yaptıklarını bir ömür boyu yapamam” dedi.

Böylesine bir özgeçmişin ortaya çıkmasınaysa Çin’in ağır rekabetçi eğitim sistemi sebep oluyor. Milyarlarca kişinin yaşadığı ülkede, çocuklarını iyi okullarda okutmak isteyen aileler, çok farklı yollara başvurabiliyorlar. Çinli eğitim danışmanlığı firmaları, öğrencilere özel kişiselleştirilmiş çalışma programları hizmeti veriyor ve sınav koçluğu yapıyor. Çin hükümeti ise çocuklar için özgeçmiş hazırlanmasını onaylamıyor. Şubat ayında Şangay’daki özel okullara gönderilen bir talimatta öğrenci seçimlerinde anne ve babaların gönderdiği çocuk özgeçmişlerinin değerlendirmede dikkate alınmaması istenmişti.