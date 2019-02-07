50 TL Değerindeki CrackDown, Tamamen Ücretsiz Oldu!

Realtime Worlds tarafından geliştirilen fütüristik aksiyon ve macera oyunu CrackDown, tamamen ücretsiz oldu.

Bir döneme damga vuran CrackDown serisinin ilk oyunu, fantastik oynanış özellikleri ile isminden oldukça söz ettirmişti. CrackDown’da birbirinden farklı haritalarda çeşitli silahlar ile savaşlara katılarak hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Crackdown 3'ün çıkışını kutlayan Microsoft, 50 TL değerindeki serinin ilk oyununu oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Geriye dönük uyumluluk sayesinde Xbox One platformuna sahip olan oyuncular da CrackDown’a ücretsiz olarak ulaşabilir.

Serinin ilk oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için, Xbox 360 veya Xbox One konsolunuz üzerinden hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından mağazada oyunu bularak indirme butonuna basmanız gerekiyor. Bu işlemden sonra CrackDown’a ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz.

CrackDown 3, 15 Şubat Tarihinde Çıkacak

Gamescom 2015’te duyurusu gerçekleştirilen CrackDown 3, 15 Şubat 2019 tarihinde Xbox One ve Windows 10 için çıkışını gerçekleştirecek. CrackDown 3’te Campaign (tek kişilik senaryo) ve Multiplayer (çok oyunculu) olmak üzere iki farklı oyun modu olacak. Crackdown 3'ün Campign modunda süper güçlü bir Ajan olarak suçlular ile savaşacağız. Oyunun multiplayer modunda ise üç adet harita ve iki adet mod bulunacak.