50 Yıl Sonra İlk Kez Bir Astronot İstifa Etti

Bir yıl kadar önce Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 18,300 aday arasından 12 kişiyi yeni astronotları olarak belirlemişti. Binlerce kişi arasından seçilen bu yetenekli kadınlar ve erkekler, uzun süren eğitimlerden sonra NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay yörüngesi hatta Ay yüzeyi görevlerinde yer almak üzere kuruma kabul edilmişlerdi.

Buna rağmen, 12 astronot arasında yer alan Robb Kulin, beklenmedik bir karar aldı. Pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapan NASA Sözcüsü Brandi Dean, 31 Ağustos tarihinden itibaren Robb Kulin’in “kişisel sebepler” dolayısıyla NASA’daki görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Alaska yerlisi olan Kulin’in NASA’ya geçmeden önce SpaceX’te Makine Mühendisi olarak görev aldığı vurgulananlar arasında yerini aldı. Kulin, göreve başladığı 2017’de “Umarım, bir gün içerisinde tasarladığım parçaların olduğu bir araçta uçma şansını yakalarım” açıklamasını yapmıştı. Astronot olmak için oldukça heyecanlı olduğu görülen Robb Kulin’in “aile adamı” olarak tanımlanabileceğini söyleyen bazı NASA kaynakları, 50 yıl sonra istifa eden ilk astronot olan Kulin’in ailesinden ayrı kalmamak adına böyle bir karar almış olabileceğini vurguladılar.

İstifa eden son astronot ise 1967 yılında seçilen ve 1968’da jet uçurmayacağını anlayan Kimyaher John Llewellyn olmuştu. NASA, Llewellyn’in göreve çıkmak için gerekli şartları sağlayamaması sonucunda görevden ayrıldığını söylemişti.