ASUS, 500Hz Yenileme Hızına Sahip İlk Oyun Monitörünü Duyurdu

ASUS, dünyanın 500Hz yenileme hızına sahip ilk espor oyun monitörü ROG Swift 500Hz’i duyurdu. Swift 500Hz modeli, Esports-TN (E-TN) teknolojisini kullanan 24,1 inç FHD (1920 x 1080) FHD ekranıyla standart TN LCD ekranlardan %60 daha kısa tepki süresi sunarak oyunculara bugüne kadarki en hızlı LCD ekranından yararlanma fırsatı veriyor. Swift 500Hz’de NVIDIA® G-SYNC® teknolojisinin yanı sıra gelişmiş Esports Vibrance modu bulunuyor. Monitörün aygıt yazılımına doğrudan eklenmiş olan bu mod e-spor oyunları için özel ayarlar içeriyor. LCD kristallerinin içinden daha fazla ışık geçmesini sağlayan bu mod renkleri çok daha canlı hâle getiriyor. Gecikme süresi espor oyunlarında çok önemli bir etken olduğu için Swift 500Hz’de ayrıca NVIDIA Reflex Analyzer teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular gecikme süresini tek tıklamayla ölçebiliyor.

Ekran Teknolojilerinin Sınırları Zorlanıyor

"2012’de dünyanın ilk 144Hz monitörünü tanıttığımızda bize insan gözünün saniyede yalnızca 60 kareyi algılayabildiğini söylemişlerdi." diyen ASUS Ekran Ürün Müdürü Gavin Tsai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından 240Hz monitörümüzü çıkardık, o zaman da insanların aradaki farkı hissedemeyeceği iddia edildi. Bugün 144Hz ve 240Hz oyuncu monitörleri piyasasında sıkça rastlanan ve standart hâle gelen özellikler oldu. İnanılmaz hızlı ROG Swift 500 ise teknolojiyi tamamen yepyeni bir seviyeye çıkarıyor."

Daha az hareket bulanıklığı, iyileştirilmiş görüntüler ve daha kısa giriş gecikmesi ile ROG Swift 500Hz, profesyonel espor oyuncularına turnuvalarda avantaj sağlamak için tasarlandı. Bu etkileyici özelliklerden biri olan son derece kısa gecikme süresi, NVIDIA ile yapılan önemli iş birliğinin sonucunda elde edildi. "NVIDIA G-SYNC teknolojili ROG Swift 500Hz oyunculara piyasadaki en kısa gecikme süresini sunuyor." diyen NVIDIA Espor Ürün Müdürü Seth Schneider, sözlerini şöyle sürdürdü: "NVIDIA Reflex Analyzer ile de oyuncular gecikme süresini tek tıklamayla ölçebiliyor böylece en heyecanlı oyunlarda en hızlı tepki süresine ulaştıklarından emin olabiliyor."

ASUS ROG Swift 500Hz Teknik Özellikleri