6 Oyun Daha Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak

15 Mayıs tarihinde 6 oyun daha Xbox Game Pass sistem kütüphanesinden kaldırılacak. Kaldırılacak olan 6 oyunu Xbox Game Pass aboneliğiniz ile indirmiş olsanız bile 15 Mayıs tarihinden sonra oynayamayacaksınız. Bu sebepten dolayı şu anda bu oyunlardan herhangi birini Xbox Game Pass aboneliği ile oynuyorsanız, bitirmek için elinizi çabuk tutmalısınız.

15 Mayıs tarihinde kaldırılacak olan 6 oyuna baktığımızda sadece iki Xbox One oyunu olduğunu, geriye kalan 4 oyunun ise Xbox 360 oyunu olduğunu görüyoruz. True Achievements’ın haberine göre, 15 Mayıs tarihinde Xbox Game Pass sistem kütüphanesinden kaldırılacak olan 6 oyun şu şekilde:

Xbox 360

Comic Jumper

Ms. Splosion Man

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: The Force Unleashed II

Xbox One

Mega Man Legacy Collection

MotoGP 17

Xbox Game Pass Nedir?

Xbox Game Pass, aylık belirli bir ücret karşılığında sistem kütüphanesinde bulunan oyunları Xbox One isimli konsolunuza indirerek oynayabildiğiniz bir oyun aboneliği servisidir.

Microsoft’un Xbox One konsolu için sunduğu Xbox Game Pass oyun aboneliği servisinde şu an 100’ün üzerinde oyun bulunuyor. Her ay sistem kütüphanesine yeni oyunlar ekleniyor ve bu haberde de gördüğünüz üzere bazı oyunlar da kaldırılıyor.

Xbox Game Pass aboneleri, sistem kütüphanesinde bulunan oyunları ve eklentileri satın almak istediğinde özel indirimlere sahip olabiliyor. Aboneliği sona eren oyuncular ise Xbox Game Pass sistem kütüphanesinde bulunan oyunlara erişemiyor. Daha sonra tekrar üyeliğinizi yenilediğiniz takdirde oyun kayıtlarınız kaldığı yerden devam edecektir.