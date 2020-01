7th Sector, Önümüzdeki Ay PS4, Switch ve Xbox One için de Gelecek

Geçtiğimiz senenin Mart ayında PC için satışa sunulmuş olan 7th Sector, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de geliyor. Sometimes You ve Sergey Noskov, oyunun 5 Şubat 2020 tarihinde bu platformlara da çıkacağını duyurdular.

7th Sector, gizemli bir siber çılgınlık (cyberpunk) dünyasında geçen bir hikaye sunacak. İlerleyişiniz boyunca çok çeşitli tehlikeler ve bulmacalar ile karşılaşacak ve her birinin üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Eğer oyunun geçtiği dünyanın hikayesi hakkında tam anlamıyla bir fikir sahibi olmayı isterseniz, birazcık araştırma yapmanız gerekecek. Çünkü hikaye parçaları dört bir yana dağılmış durumda ve bunları kendinizin araştırıp bulması gerekiyor.

Oyunun hikayesi boyunca kontrol edebildiğiniz birden fazla karakter olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere her bir karakterin de duruma göre yararlanabileceğiniz kendisine özgü yetenekleri olacak. Ayrıca yapacağınız seçimlere ve eylemlere bağlı olarak dört farklı oyun sonu sizi bekleyecek.

Şu anda Steam üzerinde 22 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılmakta olan 7th Sector için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.