8K Ekranları Destekleyen 'DisplayPort 2.0' Standardı Geliyor

Şu anda piyasada satılan monitör ve ekranlarda 4K teknolojisi giderek standartlaşmaya başladı. Ancak sınırları zorlayan bazı şirketler 8K ekranlar üretmeye başladı bile. Şu anda muhtemelen, çok yüksek çözünürlüklü bu ekranlardan faydalanacak profesyoneller vardır ancak yine de 8K ekranların kullanımının yaygınlaşması daha zaman alacaktır.

İyi haber şu ki, Video Elektronik Standartları Kurumu, dijital görüntü arayüzü standardı DisplayPort’a bir güncelleme getirerek bunu DisplayPort 2.0’a yükseltmeyi planladıklarını duyurdu (şu anki sürümü DisplayPort 1.1). HDMI ile birlikte en yaygın olarak kullanılan dijital görüntü arayüzü standarlarından biri olan DisplayPort’un 2.0’a yükseltilmesiyle, yeni standart artık 8K ekran desteği sunuyor olacak.

DisplayPort 2.0, 8K ekran desteğinin yanı sıra, bant genişliğinde artış, daha yüksek ekran yenileme hızları, yüksek çözünürlüklerde HDR desteği ve çoklu ekran kurulumları için de gelişmiş destek sunacak. DisplayPort 2.0’ın yaygın şekilde kullanımı için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor ancak isteyenler bu yeni teknolojiyi kullanmaya hemen başlayabilecek.

DisplayPort 2.0, USB-C bağlantısı üzerinden desteklenecek ancak şu anda USB-C furyasına katılmak için hazır olmayan üreticiler için aynı zamanda standart DisplayPort bağlantısını da destekleyecek.