AB, ABD'li Şirketlere Yüzde 3 Vergi Uygulayacak

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri menşeli teknoloji şirketlerinin yıllık cirolarına yüzde 3 vergi getirilmesi görüşülmeye başlandı.

ABD merkezli teknoloji şirketlerinden alınan vergiye düzenleme getirmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yasa tasarısının amacının daha önce yüzde 1 ile 5 arasında değişen vergilere kesinlik getirmek olduğu söylendi.

Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından görüşülmesi beklenen tasarıyla birlikte yalnızca yıllık 750 milyon Euro (924 milyon dolar) ve yıllık “vergilendirilebilir” 50 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde eden büyük firmalara vergi uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Yeni tasarıyla birlikte Google gibi kullanıcı verileri üzerinden ilerleyen ya da Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden reklam satan şirketlerin vergilendirmeye tabi tutulacağı söylenenler arasında kendine yer bulurken, çeşitli hizmetlerden aracı komisyonu kesen Uber ve Airbnb gibi şirketlerin de vergiden etkilenebileceği vurgulandı.

Gelirlerini Avrupa Birliği içerisindeki daha düşük vergi isteyen İrlanda ve Lüksemburg gibi ülkelere yönlendirmeleri sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerini zarara uğrattıkları düşünülen şirketlerin, Avrupa içindeki cirolarına vergi getirilmesiyle birlikte vergi cenneti durumunun da çözülmesi bekleniliyor.