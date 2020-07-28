ABD'nin 5G Altyapısı Nokia'ya Emanet Ediliyor

ABD'nin en küçük operatörlerinden biri olan US Cellular, ABD 5G ağını oluşturmak için Nokia ile işbirliği yaptı . Huawei artık bir seçenek olmadığından dolayı ABD'li operatörlerin daha pahalı ama farklı seçeneklere yönelmesi gerekiyor.

ABD hükümetinin Huawei ekipmanlarını yasaklaması sonrasında ABD 5G ağı için Nokia ve Ericsson en belirgin seçimler olacak. Ancak her iki şirket de Huawei'nin yaptığından daha pahalı hizmetler sunuyor. US Cellular 5G mmWave ağını, 5G için gerekli olan 24 GHz ve 28 GHz spektrumlarını ekleyerek genişletmek istiyor.

ABD 5G ağı için Nokia neler yapacak?

Bu anlaşma kapsaımda Nokia, US Cellular'ın müşterilerine 5G ve IoT hizmetlerini desteklemek için AirScale radyo çözümünü kullanacak. Bu tekniğin tartışmalı birçok noktası bulunuyor bu yüzden özetleyelim: US Cellular AirScale radyo bandı sayesinde müşterilerine 2021'de 5G hizmeti sunabilir.

Nokia 2020'de US Cellular'ın 5G ağının talep kapasitesini ve hızını karşılayacağından emin olmak için çeşitli çalışmalara başvuruyor. Şirket daha önce baz operatörlerinin herhangi ekipman değişikliğine gitmeden 5G ağına uyumlu hale getirebileceklerini söylemişti.

Bakalım ABD'nin diğer operatörleri 5G ağı için kimlerle anlaşma sağlayacak? Sizler düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!