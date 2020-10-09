ABD'den 5G Askeri Deneyleri İçin 600 Milyon Dolarlık Yatırım

ABD 5G askeri deneyleri yatırımı ile çok konuşulacak gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük 5G askeri testlerini yapmayı planlayan ABD, 5G deneyleri çin 600 milyon dolarlık bütçeyi gözden çıkardı.

ABD Savunma Bakanlığı beş farklı askeri üssünde 5G deneyleri yapmak amacıyla 600 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı. 5G testleri arasında sanal gerçeklik eğitimi, robotik ve insansız hava araçları gibi yeni nesil askeri projeler yer alıyorken 5G, askeri güvenlik için hayati öneme sahip.

5G teknolojisini ABD'nin tüm savunma modernizasyonu için temel bir unsur olarak gördüklerini söyleyen Pentagon, beş ABD askeri tesisinde test yapmak için 600 milyon dolar yatırıma hazır olduklarını söyledi. 15 farklı şirketle anlaşma sağlayan Savunma Bakanlığı, araştırma girişiminin detaylarını duyurdu.

ABD 5G askeri deneyleri yatırımı hangi projeleri içeriyor?

Pentagon yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, 5G deneyleri ve ABD'deki beş askeri test sahasında yapılan testler için 600 milyon dolarlık yatırımını duyurdu ve bu, dünyadaki çift kullanımlı uygulamalar arasındaki tam ölçekli en büyük 5G testlerini temsil ediyor" dedi ve 5G testlerini şu şekilde paylaştı:

"Projeler, görev planlama ve eğitim için 5G destekli artırılmış / sanal gerçeklik pilot uygulamalarını, 5G destekli robotik uygulamaları test etmeyi ve dağıtılmış komuta kontrolünü geliştirmek için 5G teknolojilerini değerlendirmeyi içerecek."

Samsung, AT&T, Oceus Networks gibi şirketlerle anlaşma yaptığını duyuran ABD Savunma Bakanlığı, gelişmekte olan 5G özellikli teknolojileri test etmek, geliştirmek ve doğrulamak için askeri bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

5G teknolojisinin hızlı büyümesi sadece komplo teorisyenilerinin değil aynı zamanda hükümetler arasında da bazı sorunlara yol açtı. Askeri deneyler için Huawei'den yardım alan Çin'in karşısında artık dünyanın en büyük 5G askeri testlerini yaptığını söyleyen ABD yer alıyor.