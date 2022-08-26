ABD Adalet Bakanlığı Apple'ı Soruşturmaya Başladı

Bilgisayar, telefon, tablet, giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri, müzik oynatıcılar, akıllı tv kutuları... Bu saydıklarımız Apple tarafından çıkarılan yalnızca bazı başarılı ürünler. Hal böyleyken Apple'ın dünyanın en değerli şirketi olması kimseyi şaşırtmıyor. Ama bu sefer Apple yaş tahtaya basmış olabilir. Önceki yıllarda birçok firmanın başına dert olan antitröst yani tekelleşmeye karşı önlem yasası bu sefer Apple'ı tehlikeye sokabilir.

Politico'da yayınlanan bir habere göre ABD Adalet Bakanlığı, haksız rekabet iddiaları sebebiyle Apple'ı soruşturmaya başladı. Edinilecek bulgular ışığında Apple çok büyük bir davayla karşı karşıya kalabilir.

Apple Tekel Mi Oluşturuyor?

Apple'ın uzun süredir devam ettirdiği ve son yıllarda çok daha fazla yüklendiği ekosistem stratejisi, diğer firmaların satışlarını azaltabiliyor. Bu sistem öylesine mükemmel hale getirildi ki artık ne kadar fazla Apple cihazınız varsa o kadar çok özelliğe sahipsiniz anlamına geliyor. Şimdilik ekosistem kurma stratejisi konunun dışında kalsa da eğer Apple bu yönteme devam ederse ileride firma büyük sorunlar doğabileceği düşünülüyor. Çünkü çoğu teknoloji uzmanı, Apple'ın bu stratejisi sayesinde pazar payını inanılmaz ölçüde artırdığını ve rakiplerini nefessiz bıraktığını düşünüyor.

ABD Adalet Bakanlığı, şirketin uygulama geliştiricileri ve rakip donanım üreticileri de dahil olmak üzere daha küçük teknoloji şirketlerini boğmak için pazar gücünü kullandığını iddia ediyor. Daha önce de Epic Games ile büyük bir antitröst davasına tutuşan Apple, bu davalardan sağ sağlim bir şekilde sıyrılmayı başarmıştı. Hem Avrupa'da hem de Asya'da Apple Pay sistemi sebebiyle birçok kez dava edilen Apple'ın bu sefer kaçış şansı olmayabilir.

Şimdilik araştırmalar sürerken ABD Adalet Bakanlığı'nın henüz Apple'a karşı bir hamle yapmayacağı düşünülüyor. Fakat davanın şu an hazırlanmaya başlaması, bakanlığın konuyu mahkemeye taşımada fazlasıyla istekli ve hazır olduğunu gösteriyor.