ABD Başkanı Donald Trump, Huawei ve ZTE Yasağını Onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketler Huawei ve ZTE imzalı teknolojilerin kullanımını yasaklayan Savunma Yetkilendirme Yasası’nı imzaladı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının en önemli ayaklarından birisini de Huawei, ZTE ve Xiaomi gibi Çinli teknoloji devleri oluşturuyor.

Washington hükümeti, geçtiğimiz Nisan ayında ZTE'nin 7 yıl boyunca Intel, Qualcomm ve diğer Amerikan firmalarından parça tedariği yapmasını yasaklarken, ABD'nin en büyük iki telekom şirketi AT & T ve Verizon ise ABD istihbaratının Huawei'nin Çin hükümetiyle olan bağlarından endişe duyması sebebiyle Huawei ile olan anlaşmalarını iptal etmişti.

Son olarak da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka telefonların, ulusal güvenlik tehditi oluşturabileceği gerekçesiyle ABD askeri üslerinde satılmasını yasaklamıştı. Anlayacağınız Trump hükümeti ile Çinli teknoloji şirketleri arasındaki ilişkiler son dönemde bir hayli hareketli.

Huawei ve ZTE ABD'de Yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir masasının üzerinde olan Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı. Bunun anlamı şu: Gerek hükümet, gerekse büyük veya küçük şirketler bundan sonra Huawei ve ZTE imzalı teknolojileri kullanamayacak.

Bununla birlikte söz konusu yasağa akıllı telefonların da dahil edilip edilmediği konusu henüz net değil. TechCrunch ’ın haberine göre, bu iki firmanın veri takibi yapmayan teknolojileri yasaklanmayacak. Buna ek olarak, Huawei ve ZTE marka akıllı telefonların kişisel verileri görüntüleyen hükümet sistemlerine erişmek için kullanılamayacağı belirtildi. Ancak söylediğimiz gibi Trump’ın imzaladığı yasa, her iki şirketin cihazlarını topyekün yasaklamıyor. İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin açığa çıkmasını bekliyoruz.

Huawei ve ZTE ise yasak kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.