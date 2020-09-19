ABD Başkanı Trump, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

Dünya genelinde çok sayıda ülke tarafından yeni tip koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. COVID-19'a karşı aşı geliştirme konusunda hızlı bir ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar berimizde.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında COVID-19 aşısının tarihi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, 2020 yılı bitmeden en az 100 milyon doz aşıya sahip olacaklarını duyurdu. Her ay milyonlarca doz aşı üreteceklerini belirten ABD Başkanı Trump, nisan ayına kadar her ABD vatandaşına yetecek kadar aşıya sahip olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayladığı bir aşı 24 saat içinde dağıtıma hazır olacak. Ordumuz çok sayıdaki aşıyı, gerekli yerlere ulaştıracak. Bu yıl bitmeden en az 100 milyon doz aşıya sahip olacağız, belki daha fazla olacak. Her ay 100 milyonlarca doz aşı üretilecek ve nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız" şeklinde konuşmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeni ile 190 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkedede toplamda 6 milyon 747 bin 516 vaka görüldü.