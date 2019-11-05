ABD’den Huawei’ye İyi Haber!

Son 6 aydır ABD’nin yaptırımlarına karşı mücadele eden ve çeşitli sıkıntılar yaşayan Çinli Huawei, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un yaptığı açıklamayla biraz olsun rahatladı.

Engadget’ın haberine göre, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında en çok zarar gören şirketlerin başında gelen Huawei için olumlu gelişmeler var. Huawei’ye müjdeli haberi veren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD merkezli firmaların Huawei’ye ürün satmaları için çok yakın bir zamanda lisans alacağını açıkladı.

Bazı Firmalara Lisans Verilecek

İki ülke arasındaki anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğini belirten Ross, anlaşmanın komplike bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Ross ayrıca, Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri için “İyi bir durumdayız, güzel bir süreç geçiriyoruz.” dedi.

Ross, Huawei ile ticaret yapmak isteyen 260 ABD’li şirketten talep aldıklarını söyledi fakat her başvuruya lisans verilmeyeceğine dikkat çekti.

Mayıs 2019’da ABD, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’li şirketlerin Huawei ile ticaret yapmasını yasaklamıştı. ABD başkanı Donald Trump da kısa süre önce, "Öncelikli olarak anlaşma istiyoruz. Buluşma yeri, bana göre çok kolay olacak.” diye konuşmuştu.