ABD'den Türk Doktorlarına Ödül

Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği tarafından Türk doktorlarının bilimsel çalışmasına ödül geldi. "Rahim ameliyatından sonra dışkılama ve idrar fonksiyonları" isimli çalışmada başarılı olan doktorlarımız, bilim alanındaki en iyi makale ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz ay ABD'de düzenlenen kongre kapsamında çalışmalarını sunan Türk doktorları, istediklerini elde etmeyi başardılar. Nashville'de gerçekleştirilen konuşmada ödül, Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu'ya verildi. Kuzu, verdiği ropörtajda ekibinin yaklaşık 8 yıldır bu proje üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Dünya genelinden yaklaşık 1700 doktorun katıldığı oturumda verilen ödülün, bilim alanındaki en iyi makale olarak değerlendirildiğini belirtmek gerekiyor. Doç. Dr Fırat Kocaay, Biyoistatistik Anabilim dalından Prof. Dr. Atilla Elhan, Doç. Dr. Derya Öztuna ve Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Op. Dr. Filiz Akınsu'dan oluşan ekip tarafından hazırlanan çalışma, geçtiğimiz yıl Derneğin bilimsel dergisinde yayınlanmıştı.

Rahim alınması sonrasında, organların yer değiştirmesi ve sarkması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırıldığı çalışmanın başarılı bulunduğunu dile getiren Kuzu, 8 yıllık süreç içerisinde 327 hastayı ameliyat öncesi ve sonraki dönemde takip ettiklerini belirtti. Ayrıca bu ödülün bir tesadüf olmadığını dile getiren Kuzu, daha iyi işler yapabileceklerine de vurgu yaptı.