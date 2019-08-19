ABD, Huawei Yasağını 90 Gün Daha Ertelemeye Hazırlanıyor

Daha önce bildirdiğimiz gibi, ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, ticari sınırlamalardan etkilenmeyeceği 90 günlük bir erteleme almıştı. Söz konusu süre 19 Ağustos’ta yani bugün bitti. Fakat şirkete yakın kaynaklara göre, Çinli teknoloji devi 90 daha günlük bir uzatma daha alacak.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında kara listeye alınmıştı.

Kendisini çevreleyen ‘casusluk’ iddialarını kesin bir dille reddeden Çinli teknoloji devi, çeşitli argüman ve kanıtlar sunmasına rağmen ABD’yi ikna etmeyi başaramadı.

Hatırlayacağınız üzere, 21 Mayıs’ta ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’e karşı uygulanan ticari kısıtlamaları 3 ay süreyle ertelemişti. Çinli şirket, bu dönemde Amerikan yapımı malları satın almaya devam etmiş ve mevcut akıllı telefonları için Android güncellemelerine erişebilmişti.

O süre bugün itibarıyla doldu; ancak Reuters ’ın şirkete yakın kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre, Huawei’in faaliyetlerine devam edebilmesi için bir kez daha 90 günlük süre tanınacak.

ABD Başkanı Trump, ABD’nin Çin ile olan ticaret savaşında Huawei’yi bir pazarlık aracı olarak kullandığını itiraf etti. İki ülke arasındaki ilişkilerde henüz büyük bir ilerleme kaydedilmedi. Bu nedenle Huawei’in kaderini belirsiz tutmak, ABD’nin direttiği meselelerin çözümüne yardımcı olabilir.

Bakalım bu 90 günlük süre, ABD ve Çin hattında hangi gelişmelere gebe olacak? Bekleyip, göreceğiz.