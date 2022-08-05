ABD Maymun Çiçeği Nedeniyle Acil Durum İlan Etti

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Xavier Becerra, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'deki maymun çiçeği salgınının bir halk sağlığı acil durumu olduğunu söyledi. Acil durumun ilan edilmesinden sonra aşı çalışmalarının hızlandırılması, salgına karşı gerekli test ve tedavilerin sağlanması için ulusal çapta sağlık hizmetlerinin koordine edilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz ay Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel çapta bir sağlık acil durumu olarak ilan etmişti. ABD'de ise Kaliforniya, New York ve Illinois'nin de dahil olduğu salgının hızla yayıldığı şehirlerde acil durum ilan edilmişti. ABD hükümetine yapılan uzun baskılar sonucunda maymun çiçeği salgını ülke genelinde acil sağlık durumu olarak ilan edildi.

ABD'de 6600'den Fazla Maymun Çiçeği Vakasına Rastlandı!

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alan maymun çiçeği hastalığına dünya genelinde birçok ülkede rastlandı. En çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika'da şimdiye kadar 6600'den fazla maymun çiçeği vakası kayda geçirildi. Henüz Amerika'da maymun çiçeği sebebiyle ölüm yaşanmadı.

Bilim insanları maymun çiçeği salgınına karşı etkili tedavi ve aşı yöntemleri geliştirdi. Amerika, özellikle hastalığa yakalanma riski fazla olan kişilere uygulanan aşılama çalışmalarıyla salgının önüne geçmek istiyor.