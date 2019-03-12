ABD'nin İnsansız Savaş Jeti 'Kratos' Görücüye Çıktı

ABD Hava Kuvvetleri’nin radara yakalanmayan yeni insansız savaş uçağı Kratos XQ-58A Valkyrie, ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.

Savaş uçağının arkasındaki şirket olan Kratos Defence, uçuşun Arizona’daki Yuma Proving Ground'da gerçekleştiğini söyledi. 76 dakika boyunca havada kalan uçak, tüm test hedeflerini başarıyla tamamladı.

Kratos İnsansız Hava Sistemleri ve ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından yüksek ses altı hızlarda uçabilecek şekilde geliştirilen XQ-58A Valkyrie, geleneksel savaş uçaklarına göre çok daha düşük maliyetle üretildi.

XQ-58A Valkyrie, ilk bakışta normal bir savaş uçağı gibi gözükmesine rağmen, onu insanlı jetlerden ayıran birçok önemli özelliğe sahip.

İnsansız savaş uçağı, sekiz farklı bomba ile donatılabiliyor. 6 metre kanat açıklığına, yaklaşık 4 bin kilometre menzile ve 13 bin metre servis tabanına sahip olan XQ-58A Valkyrie, düşman uçaklarının radarına yakalanmıyor.

Otonom savaş uçağının ilk deneme uçuşu, projenin açıklandığı tarihten 2,5 yıl sonra gerçekleşti. Geleneksel savaş uçaklarının artan maliyetlerine karşı çözüm olarak geliştirilen XQ-58A Valkyrie, savaş koşullarında ortaya çıkan risklerin önemli kısmını azaltmaya yardımcı olacak.

Otonom sistemler her ne kadar karada kendine daha fazla yer bulsa da, yavaş yavaş gökyüzündeki ağırlıklarını da artırmaya başladı.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden bir tanesi olan Boeing, geçtiğimiz haftalarda insansız savaş uçağı konseptini tanıtmıştı. Airpower Teaming System adındaki otonom jetin 2020 yılında gökyüzünde olması bekleniyor.