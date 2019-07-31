ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşları Kaldığı Yerden Devam Ediyor

ABD'nin kendisine karşı bir küresel güç istememesi nedeniyle, sürekli olarak Çin ile uğraştığını bütün Dünya kamuoyu biliyor. Yine de ABD bunu itiraf etmek yerine daha çok örtbas etmeye çalışıyor. ABD, Çin devletinin haksız rekabet yaptığını ve dünya ticaret sistemini tehdit ettiğini ifade ediyor. İşte haberimizin detayları.

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında ortaya çıkan en korkunç olay Huawei şirketinin tamamen dışlanması oldu. Google dahil olmak üzere, neredeyse bütün ABD'li şirketler tarafından dışlanan Huawei kuruluşu adeta telefon çıkaramaz hale getirildi.

ABD ve Çin anlaşamadı

Son yapılan G-20 zirvesinde Donald Trump ile Çin devlet başkanı görüşmüşlerdi. Bu görüşmenin sonucunda, her şeyin yoluna girdiğini açıkladı. Daha önceden %10 olan vergi tarifesini de %25 seviyelerine çıkaran Trump, artık buna gerek kalmadığını da ifade etti.

Bu açıklamalarından çok kısa bir süre sonra ABD renk değiştirdi ve Çin ile olan ticaret savaşlarına devam etti. 300 milyar dolarlık bir ticaret materyalinde vergiler %10 seviyelerinden %25 seviyelerine çıkarılacak. Bu durum Çin ekonomisinde büyük bir sarsıntı yaratabilir.

Huawei konusunda ise henüz kafalar karışık. ABD her ne kadar Huawei ile ilgili olumlu konuşsa bile, yine de mevcut hükümet sözünü tutmayabiliyor. Bu nedenle Huawei'nin erken sevinmesi için hiçbir neden yok. Peki sizce de ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nereye gidiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.