ABD ve Rusya Ay'da Üs Kurmak İçin Anlaşmaya Vardı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamaya göre, Ay'ın yörüngesinde Derin Uzay Kapısı (Deep Space Gateway) isimli bir uzay istasyonu kurulması konusunda ABD ve Rusya arasında bir anlaşma yapıldı.

Roscosmos Başkanı İgor Komarov, yaptığı açıklamada, söz konusu Deep Space Gateway projesinin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) hükümetleri tarafından da destekleneceğini ve ilk uzay modüllerin 2024-2026 yılları arasında hazırlanacağını, ardından Ay'a fırlatılacağını söyledi.

Avustralya'da düzenlenen bir kongre esnasında açıklamalar yapan Roscosmos Başkanı İgor Komarov, projenin ilk adımının istasyonun uydu kısmının yapımını kapsayacağı ve kullanılacak teknolojinin Ay yüzeyi ile beraber Mars'ta da test edilebileceğini açıkladı.

Popular Mechanics dergisi tarafından gündeme taşınan iddia, dün yayınlanan açıklamalar doğrultusunda resmileşmiş oldu. NASA ve Roscosmos tarafından yapılan açıklama, insanlığın yeni keşiflerde bulunması için ortak bir vizyon geliştirme felsefine destek verecek.

Proje dahilinde, Roscosmos roketleri tasarım ve üretimine ABD’de yardımcı olacak.

Daha önce 2015 yılında benzer bir proje için ABD ve Rusya, gelecekte birçok ortak projenin hayata geçirilmesi için anlaşmaya varmış ve bu ortaklık çerçevesinde birçok projeye birlikte gireceklerini açıklamışlardı.