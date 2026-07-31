Mac Mini'ye Yeni Rakip: Çok Güçlü İşlemcili Mini PC Tanıtıldı!

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acemagic, F9A'yı tanıttı. Böylece mini bilgisayarın özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ve satış tarihi ise henüz açıklanmadı. Mini PC'de AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir Ryzen işlemcisi ve entegre ekran kartı bulunuyor. Bilgisayarda ayrıca OCuLink ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere birçok port bulunuyor.

Acemagic F9A'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395

AMD Ryzen AI Max+ 395 Ekran Kartı: AMD Radeon 8060S

AMD Radeon 8060S RAM: 128 GB'a kadar LPDDR5X RAM desteği

128 GB'a kadar LPDDR5X RAM desteği Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Portlar: 1 x OCuLink, 2 x USB4, 1 x HDMI 2.1, 2 x 2.5GbE ethernet, 3 x USB-A, 1 x SD 4.0 kart okuyucu ve 1 x 3,5 mm ses jakı

1 x OCuLink, 2 x USB4, 1 x HDMI 2.1, 2 x 2.5GbE ethernet, 3 x USB-A, 1 x SD 4.0 kart okuyucu ve 1 x 3,5 mm ses jakı Boyut: 158 x 158 x 85 mm

Acemagic F9A'nın İşlemcisi Nasıl?

Acemagic'in yeni mini bilgisayarı gücünü Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sergiliyor. Söz konusu işlemci, 16 adet Zen 5 çekirdeğinden oluşuyor. Yani çekirdeklerin hepsi aynı mimariye sahip ve aynı yüksek saat hızlarına ulaşıyor.

Bilgisayar boşta dururken, internette gezerken veya sistemi zorlamayacak işler yaparken işlemci 3.0 Ghz civarında hızda çalışıyor. Böylece gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci turbo moduna geçiyor. Böylece işlemci 5.1 GHz'ye kadar hızları görebiliyor.

Acemagic F9A'nın Ekran Kartı Nasıl?

Mini bilgisayarda AMD Radeon 8060S entegre ekran kartı bulunuyor. 2.9 GHz hıza ulaşabilen ekran kartında RDNA 3.5 mimarisi mevcut. Bu mimari, önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Yüksek hıza sahip çekirdekler, özellikle Counter-Strike 2 gibi online rekabetçi oyunların yüksek FPS değerlerinde oynanabilmesini sağlıyor.

Acemagic F9A'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Acemagic F9A'nın portları arasında bir adet OCuLink, iki adet USB4, bir adet HDMI 2.1, iki adet 2.5GbE ethernet, üç adet USB-A, bir adet SD 4.0 kart okuyucu ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor. HDMI 2.1 portu, sunduğu yüksek bant genişliği sayesinde yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı monitörlere kaliteden ödün vermeden görüntü aktarabiliyor.

OCuLink portu, bilgisayara harici ekran kartı takılabilmesine imkân tanıyor. Böylece çok kaliteli grafiklere sahip oyunlar bile oynanabiliyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla hem daha yüksek hız hem daha düşük gecikme hem de daha kararlı bağlantı avantajı sağlıyor.

AMD Ryzen AI Max+ 395 ve Radeon 8060S'nin Oyun Performansı Nasıl?

Acemagic F9A Türkiye'de Satılacak mı?

Acemagic F9A'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acemagic'in bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acemagic F9A'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Acemagic F9A'nın mini bilgisayarlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Mini PC, yüksek performans sunarak hem günlük kullanımda hem de pek çok oyunda yeterli bir performans sunuyor. OcuLink portunun önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu port aracılığıyla harici ekran kartı takılabilmesi ve böylece yoğun efektlere sahip oyunların bile sorunsuz oynanabilmesi.