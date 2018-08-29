Acer Chromebook 514, Ekim’de Geliyor

Chromebook’lar genellikle Windows veya Mac tabanlı laptopların daha uygun fiyatlı alternatifleri olarak görülür. Ancak uygun fiyat avantajlarına rağmen Chromebook’ların bazı dezavantajları da var. Örneğin Chrome işletim sistemiyle uyumlu olmayan bazı uygulamaların Chromebook’larda çalışmaması gibi. Yine de bu durum benim için sorun değil diyorsanız, Acer’ın sizin için hazırladığı özel bir şey var.

Bu yılki IFA 2018 Teknoloji Fuarı’nda Acer, en yeni Chromebook modeli olan Chromebook 514 ile karşımıza çıktı. Chromebook 514; metalik bir gövde, aydınlatmalı bir klavye ve Corning Gorilla Glass teknolojisine sahip bir Touchpad ile birlikte geliyor.

Acer, çoğunlukla görmeye alışık olduğumuz standart plastik Touchpad’den farklı olarak, Gorilla Glass (akıllı telefon ekranlarında da kullanılan kırılmaz özel cam) teknolojisiyle gelen bu özel Touchpad’in daha kaygan bir his yaratarak daha efektif bir kullanım sağladığını belirtiyor.

Eğer daha önce cam Touchpad’i olan bir MacBook kullandıysanız, Acer’a bu konuda mutlaka hak verirsiniz. Chromebook 514, sahip olduğu dar çerçeve ile daha ufak bir görünüm kazanmış olmasına rağmen, 14 inç’lik Full HD IPS ekranı oldukça başarılı. Cihazın batarya ömrü 12 saat olarak ifade ediliyor ancak bu durum cihaz ile ne yaptığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Acer Chromebook 514’de USB-C portlarına da yer verilmiş. Bu da demek oluyor ki halen USB-A ile uyumlu ekipmanlar, cihazlar kullananlar bazı adaptörlere ve dönüştürücülere ihtiyaç duyabilir. Acer Chromebook 514’ler Ekim ayından itibaren 350 dolar (2260 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.