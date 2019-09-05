Acer Yeni Nesil Swift 5 ve Swift 3 Modellerini Duyurdu

Acer, Berlin IFA 2019 öncesinde bir etkinlik düzenledi ve yeni nesil Swift 5 ile Swift 3 ultrabook'larını kullanıcılara sundu. Yeni modeller, Windows 10'u çalıştırıyor ve performansını 10. nesil Intel Ice Lake işlemcilerinden alıyor.

Acer Swift 5 Özellikleri ve Fiyatı

Daha önceki sürümünde de incelik konusunda iddialı olan Acer, bu sefer dünyanın en hafif 14 inç'lik ultrabook'unu ürettiklerini söyledi. Swift 5'in ağırlığı 990 gramdan daha hafifken aynı zamanda 14.95 mm inceliğinde. 10. nesil Intel Core i7-1065G7 işlemciye ve 512GB depolamaya yer veren Swift 5 modeli, Nvidia MX250 grafik kartından besleniyor.

12,5 saatlik batarya ömrüyle yine iddialı bir çıkış yapan Swift 5'in hızlı şarja destek sağladığını ve 30 dakikalık şarjla 4.5 saat kullanım sunabildiğini belirtelim. Yeni model Eylül ayında 900 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulacak.

Acer Swift 3 Özellikleri ve Fiyatı

Acer Swift 3 ise yaklaşık 1200 gram ağırlığında ve 15.95 mm kalınlığında. İsteğe bağlı NVIDIA GeForce MX250 GPU ile birlikte 14 inç FHD IPS ekran paneline ve Intel Iris Plus dahili kartına sahip. Swift 3 ayrıca 512 GB SSD depolama ve 16 GB RAM ile 10. Nesil Intel Core i7-1065G7 işlemciden gücünü alıyor.