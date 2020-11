Activision Blizzard’ın Mikro Ödemelerden Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Activision Blizzard tarafından yayımlanan üç aylık finansal raporu, oyun içi harcamaların ciddi oranda kazanç sağladığını gözler önüne serdi. Call of Duty Warzone ve Call of Duty Modern Warfare'da yer alan mikro ödemeler, şirketin kazancını ciddi oranda artırdı. İşte Activision Blizzard mikro ödemeler kazancı!

Activision Blizzard Mikro Ödemelerden Ne Kadar Kazandı?

Activision Blizzard, temmuz-eylül dönemi için yeni finansal rapor yayımladı. Yayımlanan rapor ile beraber Activision Blizzard mikro ödemeler kazancı da belli oldu. Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Activision Blizzard, temmuz, ağustos ve eylül aylarında mikro ödemelerden kazandığı para dudak uçuklattı. Şirket, son üç aylık dönemde mikro ödemelerden 1,2 milyar dolar kazandı.

Video oyunu yayıncısı Activision Blizzard, geçtiğimiz yıl aynı dönemde oyun içi ödemelerden 709 milyon dolar kazanmıştı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kazancını yüzde 69 oranında artırarak büyük bir başarının altına imza attı. Mikro ödemeler, Activision Blizzard firmasının kazancının büyük bir kısmını oluşturuyor çünkü son finans raporuna göre şirket toplamda 1,95 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktarın 1,2 milyar dolarlık kısmı oyun içi harcamalardan kazanıldı. Bu sebepten ötürü oyun içi harcamalar şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını temsil ediyor.

Activision firmasının Call of Duty serisi mikro ödemeler için oldukça önemli. Call of Duty Modern Warfare ve battle royale türündeki Call of Duty Warzone'un oyun içi harcamaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dört kat daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yıl yeni tip koronavirüs salgınının etkisi ile beraber vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, video oyunları oynayarak zaman geçirdi. Dolayısıyla Bu yıl, geçtiğimiz yıllara kıyasla çok daha fazla oyuncunun Warzone ve Modern Warfare oynaması bekleniyordu.

Modern Warfare oyununun ilk yıl satış miktarı, Call of Duty serisinin en yüksek satış miktarına ulaşan oyun olduğu belirtildi. Satışların üçte ikisinin dijital olarak gerçekleştiği bildirildi. Yayımlanan rapor ile beraber Activision Blizzard mikro ödemelerden büyük bir kazanç elde etti. Activision Blizzard’ın dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan eşleştirme türündeki Candy Crush oyununun yapımcısı King'in de sahibi olduğunu belirtelim. King şirketinin oyunlarından elde edilen mikro ödeme geliri yıldan yıla arttı ancak belirli bir sayı açıklanmadı.

Video oyunlarında yer alan oyun içi harcamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun içi harcamalar oyun keyfini olumsuz yönde etkiliyor mu? Oyun içi harcamalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.