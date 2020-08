Activision Mikro Ödemeler Sayesinde Kârını Ciddi Oranda Artırdı

Activision Blizzard tarafından yayımlanan son üç aylık gelir raporu, oyun içi harcamaların ciddi oranda kazanç sağladığını gözler önüne serdi. Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty Warzone ve Call of Duty Modern Warfare'da yer alan mikro ödemeler, şirketin kârını önemli ölçüde artırdı. Peki, Activision mikro ödemeler ile ne kadar kâr etti?

Activision Mikro Ödemeler Sayesinde Kârını Artırdı

Activision Blizzard, son üç ayda geçen yıla göre oyun içi harcamalarda 596 milyon dolarlık bir artış görüldü. Söz konusu artışın 536 milyon dolarlık kısmının oynaması ücretsiz battle royale türündeki Call of Duty Warzone ile Call of Duty Modern Warfare olduğu açıklandı. 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştiren Call of Duty: Warzone geçtiğimiz günlerde 75 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

2004 yılında çıkışını gerçekleştiren MMORPG yani devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunu türündeki World of Warcraft'ın oyun içi harcamalarda geçen yıla göre 19 milyon dolarlık artış görüldü. King tarafından geliştirilen Candy Crush oyunlarının oyun içi harcamaları ise geçtiğimiz yıla göre 41 milyon dolar arttı.

Söz konusu son üç aylık gelir yeni tip koronavirüs salgını dönemini kapsıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren oyuncular video oyunu oynayarak zaman geçirdi. Activision Blizzard tarafından yayımlanan rapora baktığımızda yeni tip koronavirüs salgını sürecinde oyun içi harcamaların geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde arttığını görüyoruz.

Video oyunlarında yer alan oyun içi harcamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun içi harcamalar oyun keyfini olumsuz yönde etkiliyor mu? Oyun içi harcamalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.