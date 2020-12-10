Acun Ilıcalı Exxen'in Yıllık Maliyetini Açıkladı: Dikkat Çeken Açıklama

Acun Ilıcalı'nın dijtal platformu Exxen'in maliyeti açıklandı. Exxen maliyeti ne kadar? Acun Ilıcalı'ya Exxen'in maliyeti soruldu. Detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı'den Exxen Maliyeti Açıklaması

Ilıcalı Exxen'in maliyeti hakkında şu açıklamayı yaptı: "Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

Exxen Ücretli Olacak

Ilıcalı açıklamasının devamında "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok. Yurt dışında büyük oyuncu olmayacağız ama bir kartopu gibi büyüyeceğiz" dedi.

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak. Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.

YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Görünüşe göre Exxen büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Sizler Exxen hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Exxen büyük ses getirir mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Acun Ilıcalı tarafından dijital platform Exxen ile ilgili resmi açıklamalar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.