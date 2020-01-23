Adobe Kıyafetlerin Giyildiğinde Nasıl Duracağını Göstermeye Başladı

Müşterilerinin sanal olarak kozmetik ürünlerini, kıyafetleri ya da aksesuarları görebildikleri platformlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Sanal mağazalar için yapay zeka sistemleri geliştirmeye ilgi duyan şirketlerin başındaysa Adobe geliyor.

Klarna isimli bankanın geçtiğimiz günlerde yayınladığı ankete katılanların yüzde 29'luk kısmının, alışveriş yapmadan önce alacakları malzemelere internetten baktıklarını söylediklerini aktarmıştı. Yüzde 49'u ise internet üzerinden alacakları ürünlerin üzerlerine uyup uymayacağını gösterecek sistemleri kullanmaya meyilli olduklarını dile getirmişlerdi.

Sanal kıyafet seçme işine kafayı takan Adobe, Hindistan Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi ile beraber, yeni yapay zeka sistemleri geliştirmeye koyuldu. SieveNet ismi verilen sistemin nasıl çalıştığı da yayınlanan makalede anlatıldı.

Makaleye göre SieveNet ismi verilen yapay zeka, ilk olarak kıyafetlerin karasteristik özelliklerini tespit ediyor. Sistem daha sonra kıyafetlerin nerede kıvrımları olduğu, hangi ipten yapıldığı ya da buna benzer göze ilk çarpan detayları arıyor.

Yeterli incelemeyi yapan yapay zeka, daha sonra belirli bir model üzerine bu kıyafeti giydiriyor. Böylece mağazada öylece duran bir kıyafetin gerçek insan üzerinde nasıl göründüğü sorununu geride bırakabiliyorsunuz.

Şimdilik sadece tek model üzerinde çalışan sistemin daha da geliştirilerek, yüklenecek herhangi bir fotoğrafa göre çalışmasının ise yolları aranıyor.