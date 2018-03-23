AeroMobil’in Uçan Arabası 10 Yıl Sonra Havalanacak

Slovakya merkezli mühendislik firması AeroMobil, tamamen elektrikli ve dikey iniş kalkış yapabilme yeteneğine sahip yeni konsept aracını tanıttı.

2015 yılında ilk uçan otomobil modelini geliştiren firma, aradan geçen üç senenin ardından “AeroMobil 5.0 VTOL” modeli ile karşımıza çıktı. Adından da anlaşılabileceği üzere dikey iniş kalkış yapabilen araç, havada 160, karada ise 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Etkileyici tasarımıyla dikkat çeken uçan araba, katlanabilir kanat yapısı sayesinde diğer VTOL araçlardan farklı olarak normal bir araba gibi karada da kullanılabiliyor. Konfor anlamında da iddialı olan araç, dört kişiyi rahatlıkla taşıyabiliyor.

Gücünü full elektrikli motorundan alan 5.0 VTOL, otonom sürüş moduna sahip olacak. Uçan arabada, kara yolculukları için hava yastığı bulunurken, hava yolculukları için de paraşüt bulunacak.

AeroMobil, bir önceki modeli 4.0 STOL’dan da vazgeçmeyecek. Ürün yelpazesini geniş tutmak isteyen firma, tam şarjla 645 kilometreye kadar yol yapabilen aracını, 2020 yılında sınırlı sayıda üretecek.

Slovakyalı firmanın son harikası AeroMobil 5.0 VTOL ise üretim bandına inmek için en az 10 sene beklemek zorunda. Bakalım bilim kurgu filmlerinin en büyük fantazisi uçan arabalar, ne zaman günlük hayatımızın bir parçası olacak? Beklemeye değer.