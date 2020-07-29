Ağustos 2020 Games With Gold Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Xbox Live Gold aboneleri için Ağustos 2020 Games With Gold oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Bahsi geçen oyunlar, ay başından itibaren belirtilen tarihler arasında ek ücret ödemeden indirilebilecekler. Detayları ise haberimizde bulabilirsiniz.

Ağustos 2020 Games With Gold Oyunları Belli Oldu!

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya göre, Ağustos ayında MX Unleashed, Override: Mech City Brawl, Portal Knights ve Red Faction II oyunlarını ek bir ücret ödemeden indirmeniz mümkün olacak. Eğer isterseniz, hemen aşağıdan da bu oyunların kısaca detaylarına bir göz atabilirsiniz.

Portal Knights (1 - 31 Ağustos 2020) - Xbox One

Keen Games tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından da yayınlanan Portal Knights, 3B aksiyon-rol yapma oyunu oluyor. Hikaye boyunca, rastgele yaratılmış olan adaları keşfe çıkacaksınız. Fracture yüzünden parçalanmış olan bir dünyada Hollow King korku salarken, siz ve beraberinizdekiler her zaman olduğu gibi son umutsunuz.

Karakterinizin seviyesini yükseltecek, sanatsal silahlar üretecek ve düşmanlarınızı bertaraf ederek bir Portal Knight olduğunuzu kanıtlamaya çalışacaksınız.

Override: Mech City Brawl (16 Ağustos - 15 Eylül 2020) - Xbox One

Override: Mech City Brawl, San Francisco, Tokyo, Meksika ve Mısır gibi şehirler ve ülkelerden esinlenilerek oluşturulan 3B arenaları yok edebildiğiniz devasa robotlarla mücadele edeceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz tek başınıza, isterseniz dört kişiye kadar yerel veya çevrimiçi Versus ve isterseniz de her bir oyuncunun robotun bir kısmını kontrol ettiği kooperatif modunda arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz.

Her bir robotun kendisine özgü oyun stili, hamleleri ve bitirici vuruşları var. Tercihen kendi özel stilinizi oluşturmak için özelleştirme de yapabiliyorsunuz.

MX Unleashed (1 - 15 Ağustos 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Rainbow Studios tarafından geliştirilen serinin bir diğer üyesi olan MX Unleashed, serbest dünya ortamları ve kapsamlı bir kariyer modu ile geliyor. Ayrıca canavar kamyonlar, helikopterler ve çift kanatlı uçaklar ile yapabileceğiniz zorlu yarışlar da sizleri bekleyecek.

Red Faction II (16 - 31 Ağustos 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Volition tarafından geliştirilmiş Red Faction II, Deep Silver yayıncılığında 2003 yılında satışa sunulmuştu. Red Faction hikayesini devam ettiren ikinci oyun, Mars gezegenindeki isyanın beş yıl sonrasında geçiyor. Nanoteknolojili beş kişilik bir grup süper asker, Commonwealth halkına kök söktüren yozlaşmış diktatör Sopot'u devirmek ve huzuru tekrardan sağlamak için harekete geçiyor.