Airbnb'de Kiraya Verdikleri Evi, Randevu Evi Olarak Buldular

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan bir çift, tatile giderken evlerini Airbnb üzerinden kiraya verdiler. Tatilden döndüklerinde ise evlerinin seks işçisi kadınlar tarafından kullanıldığını öğrendiler. Mağdur çift, Airbnb'den zararlarının giderilmesini talep ediyor.

Amsterdam'dan tatil için çıkan ve evlerini de kiraya vererek masrafları azaltmak isteyen Hollandalı çift, evlerine tekrar döndüklerinde dağınıklıktan ve kokudan rahatsız oldular. Bunun üzerine eve gelen polisler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda, seks işçisi 3 kadının evi fuhuş için kullandığı ortaya çıktı.

Evlerini Airbnb üzerinde kiraya verdiklerini dile getiren mağdur çift, aynı evin seks sitelerinde de dolaştığını belirtti. Ayrıca Amsterdam polisi de evin Airbnb üzerinden kiralandığını öğrendi. Ev sahiplerinin bu durumla bir ilgisinin olmadığını öğrenen polis, 3 gün içinde evi boşaltmalarını istedi.

Son olarak mağdur çift, Airbnb'den yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor. Evlerini rahatça kullanamayacaklarını söyleyen ev sahibi, "Burayı artık evimiz gibi hissetmiyoruz" diyor. Kiralama sitesi Airbnb ise konuyu araştıracağını ve bunun üzerine Hollandalı çiftin mağduriyetini giderebileceklerini açıkladı.