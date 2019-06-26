'Airbnb Luxe' ile Lüks Konaklamayla Tanışın

Eğer seyahatleriniz sırasında Airbnb’yi sık sık kullanıyorsanız, bir ya da iki kez kötü bir deneyim yaşamış olabilirsiniz. Bu durum genelde, mekanın resimlerde göründüğü gibi olmamasından ya da beklediğiniz kadar iyi olmamasından kaynaklanır.

Ancak Airbnb’nin yeni hizmet kategorisi Airbnb Luxe tüm bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Eğer biraz daha fazla para harcama konusu sizin için sorun değilse, daha lüks bir seyahat deneyimi için hemen Airbnb üzerinden eşsiz ve muhteşem özelliklere erişebilirsiniz.

Airbnb Luxe’de sunulan hizmetler arasında, Yeni Zelanda, Fransa, Güney Afrika ve daha pek çok yerdeki inanılmaz özellikli mekanlar mevcut. Mesela, Ian Fleming'in ünlü casus romanlarını yazdığı Jamaika villasında kalmak ister miydiniz? Evet, bunu gerçekten yapabilirsiniz.

Airbnb Luxe ile sunulan mekanların fiyat aralığı ise bir hayli geniş. Örneğin, bazı mekanlar için gecelik sadece birkaç yüz dolar ödemeniz gerekirken, Fransa’daki kaleler gibi daha özel bazı mekanlar için haftalık 1 milyon dolara kadar ödeme yapmanız gerekebilir.

Airbnb, iki yıl önce Luxury Retreats'ı satın almasının ardından, şimdilerde lüks sevide hizmet sunmaya da başladı. Tasarım ve işlevsellik standartlarını karşılamak üzere, her biri bünyesinde 300’den fazla özellik barındıran, dünya genelinde özenle seçilmiş 2.000’den fazla ev bulunuyor.

Luxe kategorisindeki tüm rezervasyonlarda, konaklamanın benzersiz ihtiyaçlara göre ayarlanmasını sağlayan yüksek eğitimli özel bir gezi tasarımcısına da 7/24 erişim sağlanabiliyor.